La definizione e la soluzione di: Lo rischia chi non ha voglia di lavorare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : LICENZIAMENTO

Curiosità/Significato su: Lo rischia chi non ha voglia di lavorare accettavano di lavorare per una paga misera nella speranza di ottenere un posto fisso, o più semplicemente, venivano licenziati dall'Università che non era più ...

