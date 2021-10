La definizione e la soluzione di: Si richiedono in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : ASSEGNI CIRCOLARI

Curiosità/Significato su: Si richiedono in banca (generalmente una banca) cede in cambio di denaro un certo numero di titoli a un acquirente (con consegna immediata, quindi "a pronti") e si impegna, nello ...

Altre definizioni con richiedono; banca; Se sono di primavera non richiedono detersivo; Richiedono più voci; La richiedono interventi chirurgici; Banca Nazionale del Lavoro; Codice di Avviamento Bancario; Istituto Bancario Italiano; __ Sanpaolo, istituto bancario; Ultime Definizioni