Soluzione 5 lettere : IRAMA

Curiosità/Significato su: Ha in repertorio Arrogante ciclopedia-Italiana) ^ "E arrogante nella pienezza e nella duttilità della voce era la protagonista Katia Ricciarelli che ha benedetto la scrittura vocale ...

