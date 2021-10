La definizione e la soluzione di: Può far tramutare una donna... in un uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : TRAVESTIMENTO

Curiosità/Significato su: Puo far tramutare una donna... in un uomo all'educazione di un convento di suore, ma mostra fin dall'inizio di avere dei poteri sovrannaturali (viene detto, ad esempio, che era capace di tramutare sé stessa ...

Donna in cattedra; Donna che ruba; Roger che diresse il film E Dio creò la donna; Il regista di "Un uomo, una donna"; Fu incoronato re d'Italia il 26 maggio 1805 nel Duomo di Milano; Creò l'uomo invisibile; Può farselo un uomo coi capelli lunghi; Uomo al volante;