La definizione e la soluzione di: Profumati... per il Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ODORIFERI

Curiosità/Significato su: Profumati... per il Petrarca tutti i neolaureati. Il "lauro" è spesso citato nel Canzoniere di Petrarca. Nell'opera, infatti, Laura, (anche il gioco omofonico che il poeta realizza è ...

Altre definizioni con profumati; petrarca; Quelli da bagno sono profumati; Un profumatissimo fiore; Ha fiori viola e profumati; Alberi dai fiori profumati; Vi è sepolto Petrarca; La riscoperta dei classici avviata da Petrarca; Il secolo di Petrarca e Boccaccio; Concittadine del Petrarca; Ultime Definizioni