La definizione e la soluzione di: Ostacoli in alcune gare ippiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIEPI

Curiosità/Significato su: Ostacoli in alcune gare ippiche percorso ad ostacoli. Nell'accezione comune, si parla di concorso ippico. L'altezza degli ostacoli, la difficoltà del percorso e il numero di ostacoli da superare ...

