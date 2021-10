La definizione e la soluzione di: Non ama camminare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SEDENTARIO

Curiosità/Significato su: Non ama camminare delle lezioni di vita. Monica ama camminare scalza e ha un debole per la caffeina, infatti beve spesso cappuccini. Inoltre, non ha molto talento nel canto ...

