La definizione e la soluzione di: Mutano pini in piloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LO

Curiosità/Significato su: Mutano pini in piloni frammentarietà dei corpi di fabbrica posti in zona retrostante. Gli interventi sulle cortine edilizie mutano l'aspetto dei fronti, dal XVII secolo cominciano ...

Altre definizioni con mutano; pini; piloni; Mutano prato in primato; Mutano case in classe; Mutano cose in croste; Mutano ceto in centro; Associa alpinisti; Lo è l' opinione di chi dissente; Fiasco... dell’alpinista; Candele con grossi stoppini; Poggia su due piloni; Quello aereo non ha piloni; Cambiano pini in piloni; Gli spazi tra due piloni; Ultime Definizioni