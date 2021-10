La definizione e la soluzione di: Miscela incendiaria per bombe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAPALM

Curiosità/Significato su: Miscela incendiaria per bombe trovato applicazione durante la seconda guerra mondiale come miscela incendiaria per bombe aeree, ma attualmente è quasi in disuso. La reazione della termite ...

