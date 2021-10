La definizione e la soluzione di: E' dotata di un serbatoio per l'inchiostro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : PENNA STILOGRAFICA

Curiosità /Significato su: E dotata di un serbatoio per l inchiostro varietà di meccanismi per rifornire l'inchiostro nel serbatoio. Ad esempio alcune penne hanno una pompetta di gomma collegata al serbatoio dell'inchiostro per ...

