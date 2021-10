La definizione e la soluzione di: Lo dice chi non è disposto a cedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAI

Curiosità/Significato su: Lo dice chi non e disposto a cedere marginale decrescente), maggiore è la quantità di bene y che sono disposto a cedere per ottenere un'unità aggiuntiva del bene x. Nel caso di curve di ...

Altre definizioni con dice; disposto; cedere; Dice messa abbreviazione; Codice di Avviamento Bancario; Strappate alla radice; Nato a Roma il 4 dicembre 1994, è un talentuoso motociclista italiano; Non disposto allo scherzo; Organizzato, predisposto; Incline a una certa attività, predisposto; Clemente, bendisposto; Cedere come può farlo un terreno; Può precedere “breve”; Può precedere... compleanno; Può precedere... signori; Ultime Definizioni