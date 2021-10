La definizione e la soluzione di: Il cuore in pena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EA

Curiosità/Significato su: Il cuore in pena morte" rimanda qui. Se stai cercando il film del 1940, vedi Condannato a morte (film). La pena di morte (detta anche pena capitale) è una sanzione penale la ...

Altre definizioni con cuore; pena; Due quinti... di cuore; Cuore di lupo; Jessica nel cast del film La memoria del cuore; Cuore di pope; Appena bagnato; Giorno appena passato; Copenaghen ne è la capitale; Codice di Procedura Penale; Ultime Definizioni