La definizione e la soluzione di: Cordoncino per esplosivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MICCIA

Curiosità/Significato su: Cordoncino per esplosivo Una miccia è un cordoncino infiammabile utilizzato per innescare un esplodente a distanza. Negli esplosivi, in pirotecnica o nel munizionamento, una miccia ...

