La definizione e la soluzione di: Corde per l'ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GOMENE

Curiosità/Significato su: Corde per l ormeggio dell'acqua marina) e flessibilità, le corde sono usate per cavi da marina (per ormeggio, rimorchio, ecc.) e reti da pesca. Con le stesse fibre, inoltre, si possono ...

Altre definizioni con corde; ormeggio; Strumento a corde pizzicate; Antico strumento a corde; Il quadrato con le corde; E' incorniciato da corde; Boe d’ormeggio; Specchio d'acqua per l'ormeggio di grandi navi; Servono per l'ormeggio; Pali per l’ormeggio; Ultime Definizioni