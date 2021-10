La definizione e la soluzione di: La coppia in fallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LL

Curiosità/Significato su: La coppia in fallo altrimenti si commette fallo. Nel caso un giocatore commetta fallo, se la pallina passa all'avversario, sarà concessa la regola del vantaggio, in caso contrario ...

