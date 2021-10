La definizione e la soluzione di: E' consuetudine darselo in confidenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TU

Curiosità/Significato su: E consuetudine darselo in confidenza entrare in confidenza con qualcuno. Manu militari Espressione di origine latina usata spesso in ambito politico per indicare forme di uso e/o di abuso ...

