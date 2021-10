La definizione e la soluzione di: Si coniuga... con la falce in pugno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MIETERE

Curiosità/Significato su: Si coniuga... con la falce in pugno Dean la falce appartenuta un tempo alla Morte, che si dice possa uccidere qualsiasi cosa, inclusa la Morte stessa. Dean trova Morte ad aspettarlo in un ...

Altre definizioni con coniuga; falce; pugno; Verbo coniugato dal contadino; Si coniuga per fermarsi; La desinenza da prima coniugazione; Un verbo coniugato anche... dalle scimmie; Il partito politico della falce e martello; Un partito politico con falce e martello; Falcetti dei potatori; Insieme alla falce nei manifesti comunisti; Il contenuto di un pugno; Un pugno in piena faccia; Sporgono sul fronte del pugno chiuso; Scritto di pugno dal suo autore; Ultime Definizioni