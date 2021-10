La definizione e la soluzione di: Come un atto che tende a destabilizzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EVERSIVO

Curiosità/Significato su: Come un atto che tende a destabilizzare affermato un modello multiculturale in senso stretto, che tende cioè a offrire maggiori spazi e tutele alle singole culture d'origine, come è esplicitamente ...

