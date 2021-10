La definizione e la soluzione di: Un carburante non più in uso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BENZIAN SUPER

Curiosità/Significato su: Un carburante non piu in uso diesel possono usare carburante per aviogetti (cherosene). L'energia specifica è un criterio importante nella scelta del carburante per un aereo. La capacità ...

Altre definizioni con carburante; L'altezza del carburante; Carburante per aviogetti; Distributore di carburante; Aereo che trasporta carburante; Ultime Definizioni