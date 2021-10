La definizione e la soluzione di: Cambiano onde... in sponde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SP

Curiosità/Significato su: Cambiano onde... in sponde esempio, che vengono però sostituiti, sulle sponde dei laghi, da ontani, frassini, pioppi e salici. Onde evitare danni causati dal calpestio dei frequentatori ...

Altre definizioni con cambiano; onde; sponde; Cambiano in parte le perle; Cambiano la pasta in massa; Cambiano frasi in brani; Se le scambiano gli innamorati; Diffondere un comunicato; Profonde per il poeta; Sporgenze tondeggianti delle ossa; Profonde, basse; Risponde per esse chi ribatte a tono; Corrisponde all'oriente; Si trovano in corrispondenza dei reni; Gi esami che si superano... rispondendo a voce;