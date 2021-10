La definizione e la soluzione di: Cambiano il ferro in vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : VT

Curiosità/Significato su: Cambiano il ferro in vetro principalmente da ferro e carbonio, quest'ultimo in percentuale non superiore al 2,06%; oltre tale limite, le proprietà del materiale cambiano e la lega assume ...

Cambiano onde... in sponde; Cambiano in parte le perle; Cambiano la pasta in massa; Cambiano frasi in brani; Grave disgrazia ferroviaria; Un grosso ferro uncinato; Il ferro simbolo; Operazione che richiede un ferro ben caldo; E' di latta o di vetro; Lo sono gli oggetti di vetro; Il gas che splende nei tubi di vetro; Recipienti di vetro;