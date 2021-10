La definizione e la soluzione di: 13, Un riparo per la pioggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TETTOIA

Curiosità/Significato su: 13, Un riparo per la pioggia distruzione di molte zone umide periferiche, trovando pochi predatori e facile riparo. Le prime aree occupate da questi uccelli sono state le zone verdi di palazzo ...

