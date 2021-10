La definizione e la soluzione di: Lo è la persona in eccessivo sovrappeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OBESA

Curiosità/Significato su: Lo e la persona in eccessivo sovrappeso corpo. Il punto in cui una persona è detta in sovrappeso è determinato generalmente dal Indice di massa corporea (IMC). Il sovrappeso è definito come un ...

