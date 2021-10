La definizione e la soluzione di: Pedana usata in palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STEP

Curiosità/Significato su: Pedana usata in palestra (Colonna) Palestre comunali Palestra Ginnica Comunale Città di Frascati (Frascati) Palestra Comunale Velletri (Ponte Bianco) (Velletri) Palestra Comunale ...

Si batte sulla pedana; Si prende sulla pedana di salto; Pedana per esercizi ginnici; Si praticano in pedana o a cavallo; E' usata come materiale per pavimentazioni stradali; La lima usata dai falegnami; Malattia infettiva dell'intestino causata da un microrganismo; E' usata per la preparazione di farine alimentari; Le flessioni che si eseguono in palestra; Attrezzo da palestra; Grande attrezzo da palestra; L'asta della palestra;