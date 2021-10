La definizione e la soluzione di: Antica trappola per uccelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARETAIO

Curiosità/Significato su: Antica trappola per uccelli ogni porzione del territorio; doveva esserci una folta popolazione di uccelli acquatici. La caccia era destinata a diventare una pratica molto comune ...

Altre definizioni con antica; trappola; uccelli; Antica città caldea; Grido di vittoria dell'antica Grecia; Relativo all’antica Troia; Antica arma da guerra; Trappola, insidia; Tessuti d'origine animale a scopo di trappola; Una trappola per pesci; Trappola, inganno; Le bacchette di legno su cui si dondolano gli uccelli in gabbia; Studioso degli uccelli; Uccelli che zirlano; Le doppie negli uccelli; Ultime Definizioni