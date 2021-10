La definizione e la soluzione di: Tiri in porta concessi per falli in area. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGORI

Curiosità/Significato su: Tiri in porta concessi per falli in area Per limitare episodi di gol fantasma e falli dubbi in area, dal 2010 la UEFA, sperimentandoli due anni in UEFA Europa League e successivamente in UEFA ...

Il Tiriac del tennis; Ospita il Martirio di san Pietro di Michelangelo; La prima Santa martirizzata; Sito web di false notizie satiriche molto sporco; La si dà alle cose più importanti di altre; La Susanna che ha scritto "Va' dove ti porta il cuore"; Porta a disinteressarsi di tutto; Così sono i dolori insopportabili; Esprime concessione; La concessione del supplicato; Concessione poco spontanea; Si dice per concessione; Chi la fa, fallisce; Essere assente o fallire il bersaglio; Farfalline notturne attratte dalle fonti di luce; Nel basket recupero palla dopo un canestro fallito; L'erogazione di calore a un'intera area urbana; Vasta area verde nei paraggi di Vienna; Area adibita alla ricerca e allo sviluppo scientifici; Area senza pari;