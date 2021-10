La definizione e la soluzione di: Tessuto di cotone usato per la tappezzeria l'abbigliamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CRETONNE

Curiosità/Significato su: Tessuto di cotone usato per la tappezzeria l abbigliamento vedi Denim (disambigua). Il dènim o tessuto di jeans è composto di cotone , generalmente di colore blu ed è il tessuto storico con cui vengono confezionati ...

