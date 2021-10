La definizione e la soluzione di: Piantare le tende per svago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CAMPEGGIARE

Curiosità/Significato su: Piantare le tende per svago sottrarre tempo e sforzi allo svago per ottenere un'alta ricompensa (cioè più denaro della paga per potersi permettere più svago) viene detto "effetto di sostituzione ...

