Soluzione 10 lettere : MINIBASKET

Curiosità/Significato su: Pallacanestro per ragazzi principale: Unione Ginnastica Goriziana. La Nuova Pallacanestro Gorizia era la principale società di pallacanestro maschile di Gorizia, attiva fino al 2010, anno ...

Altre definizioni con pallacanestro; ragazzi; Accomunano il giunco e la pallacanestro; Il giocatore perno della pallacanestro; La città brianzola d’una celebre squadra di pallacanestro; Il regista nella pallacanestro; L'autore del romanzo I ragazzi della Via Pál; Ragazzi che rubano; Il ragazzino goffo ma genio del computer; Ragazzini indisciplinati; Ultime Definizioni