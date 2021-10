La definizione e la soluzione di: Non ha fissa dimora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOMADE

Curiosità/Significato su: Non ha fissa dimora Le persone senzatetto, senza casa o senza fissa dimora (per le quali è usata a volte la parola francese clochard o l'inglese homeless), comunemente chiamate ...

Altre definizioni con fissa; dimora; Idea da fissati; Lo fissavano i padrini; Fissa il bucato al filo; Si fissano alle cornici; dimora delle odalische; Dimoravano sull'Olimpo; Dimoravano nell'Asgard; Dimora in centro;