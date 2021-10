La definizione e la soluzione di: C'è ne sono di storiche in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TONNARE

Curiosità/Significato su: C e ne sono di storiche in Sicilia voce elenca le unità di misura presenti in Sicilia in vigore (pur subendo variazioni lessicali di termini, di valori territoriali e di libere interpretazioni ...

Altre definizioni con sono; storiche; sicilia; Sono nascosti dalle esche; Lo sono gli organismi asessuati; Lo sono alcuni centri della corteccia cerebrale; Lo sono i modi di chi comanda; Memorie storiche; Si rifiutano di accettare verità storiche o scientifiche; Una sigla sulle storiche Lancia Fulvia e Delta; Decorare una parete con immagini sacre o storiche; Siciliano di città; La località della Sicilia nota per i pomodorini; Un ottimo vino siciliano; I monti siciliani culminanti nell’Altesina; Ultime Definizioni