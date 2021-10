La definizione e la soluzione di: Si usano per fare bastoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CANNE DI BAMBÙ

Curiosità/Significato su: Si usano per fare bastoni in Italia settentrionale, sono bastoni, ori o denari, spade e coppe. Hanno le spade in forma di scimitarre e i bastoni in forma di scettri o mazze cerimoniali ...

Altre definizioni con usano; fare; bastoni; Usano il marrancio; Si usano nei messaggi segreti; Non usano più il pettine; Si usano mordendo; Rischia spesso di fare in digestione; Cerca di fare quello che sa fare un altro; La tendenza a fare sempre le stesse cose; Si usa per fare tappeti; Si gioca a cavallo, con lunghi bastoni; Mettere i bastoni fra le ruote; Un gioco con buche e bastoni; Con coppe, denari e bastoni nelle carte; Ultime Definizioni