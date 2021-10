La definizione e la soluzione di: Sport che si pratica in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NUOTO

Curiosità/Significato su: Sport che si pratica in acqua compenso, nel qual caso si parla di sport professionistico. Lo sport è innanzitutto un'attività ricreativa per chi lo pratica, ma può esserlo anche per ...

Altre definizioni con sport; pratica; acqua; Lo sport con i driver; Lo sportivo ambisce a quella d’un primato; Uno sportivo da America’s Cup; Il caposquadra sportivo; Si pratica... sul bianco; _ in: la pratica di molte cliniche di tenere i neonati in camera con la mamma; La cura praticata esponendosi ai raggi del Sole; Deve seguirlo la pratica; Passaggio... nell’acqua; Acqua stagnante; Un getto d’acqua; Si deve spesso cambiar loro l’acqua; Ultime Definizioni