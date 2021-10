La definizione e la soluzione di: Parola in francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MOT

Curiosità/Significato su: Parola in francese quanto accade nel francese standard; la parlata meridionale pronuncia spesso e volentieri anche le e muets in fine di parola. Il francese è una delle tre ...

Altre definizioni con parola; francese; La parola di Napoleone; La prima parola de Il cinque maggio; Spiegare il significato di una parola; Una parola d’assenso; Il dipartimento francese con capoluogo Grenoble; Antoine, linguista francese; Parlano francese e olandese; Marca d'auto francese; Ultime Definizioni