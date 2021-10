La definizione e la soluzione di: Over The Air. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OTA

Curiosità/Significato su: Over The Air Con l'acronimo Over-the-air (OTA) s'intende una tipologia di scambio dati che consente l'aggiornamento del software di un dispositivo digitale (tablet ...

Altre definizioni con over; Nacque nel 1894 per promuovere il turismo sigla; In ricchi e poveri; Il muoversi di certi organismi con la luce solare; La governò Gheddafi; Ultime Definizioni