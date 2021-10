La definizione e la soluzione di: Non ecclesiastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAICO

Curiosità/Significato su: Non ecclesiastico Il diritto ecclesiastico è il complesso delle norme di quella parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato che riguarda il fattore religioso, che attengono ...

Altre definizioni con ecclesiastico; Dignitario ecclesiastico; La durata di un ufficio ecclesiastico; Alto ecclesiastico; Beneficio ecclesiastico senza funzioni lat; Ultime Definizioni