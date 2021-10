La definizione e la soluzione di: Si mettono alle gomme in caso di forte nevicata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATENE

Curiosità/Significato su: Si mettono alle gomme in caso di forte nevicata fuori dalla pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Chicago, Illinois durante una forte nevicata. Nessuna delle persone a bordo rimane ferita, ma l'aereo ...

Altre definizioni con mettono; alle; gomme; caso; forte; nevicata; Permettono una migliore visione; Quelli di scappamento emettono gas di scarico; Emettono sentenze; Si mettono tra i rifiuti; In fondo alle scale; Un ritocco alle palpebre; Rinfrancato dalle ferie; Connazionale di Allende e Neruda; Vi si effettuano rapidissimi cambi di gomme; Piccoli contenitori per gomme, pennarelli, ecc..; Misura la pressione delle gomme; Diffusa marca tedesca di gomme e liquorizie ted; Risolve un famoso caso sul Nilo; Dipendente dal caso; Vale nel caso che; Il Ricasoli che fu un famoso statista dell'Ottocento; Confortevoli; Fotografa chi va troppo forte; Avo... del pianoforte; Lo storico forte nella città texana di San Antonio; Inizio di nevicata;