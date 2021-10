La definizione e la soluzione di: E' come dire rimanere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RESTARE

Curiosità/Significato su: E come dire rimanere rock e disco music, i Dire Straits si affermarono grazie a sonorità originali e immediatamente riconoscibili, nonché alla loro abilità tecnica come esecutori ...

Altre definizioni con come; dire; rimanere; Fatta discendere come una vela o una bandiera; Come i cartoni di Disney; Non lasciare come; Bello... come una scultura; Ufficio di direzione dell'hotel; Un modo di dire Prendi; L'organo direttivo della SpA; Director's __: la versione di un film voluta dal regista; Può rimanere dopo una ferita profonda; Rimanere; Rimanere o trovarsi; Lo è un'informazione che deve rimanere segreta; Ultime Definizioni