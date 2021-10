La definizione e la soluzione di: Un voto per passare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SEI

Curiosità/Significato su: Un voto per passare Per votazione scolastica si intende l'attribuzione di un voto, espresso in numeri o lettere (ad esempio in decimi in Italia) alle performance di alunne ...

