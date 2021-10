La definizione e la soluzione di: Si versa per caparra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACCONTO

Curiosità/Significato su: Si versa per caparra civile: Caparra confirmatoria - Art. 1385, che così dispone: "Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una ...

