La definizione e la soluzione di: Una pelle per guanti morbidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAMOSCIO

Curiosità/Significato su: Una pelle per guanti morbidi rendono adatta per l'abbigliamento e gli usi delicati; la pelle scamosciata era originariamente usata per i guanti da donna. La pelle scamosciata è anche ...

Altre definizioni con pelle; guanti; morbidi; Il tessuto che comprende pelle, peli, unghie, capelli; Cambiano la pelle periodicamente; E denominato anche centopelle; Puntino indelebile sulla pelle; Si affrontano con i guanti; Misura per guanti da pugile; S'indossa col freddo, insieme a guanti e cappello; Coppie di guanti; Formaggi morbidi e saporiti; Privi di ruvidezza, lisci, morbidi; Come le stoffe lucide e morbidissime; Sottoposto ad ammorbidimento degli spigoli; Ultime Definizioni