La definizione e la soluzione di: Rimase in orbita 15 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MIR

Curiosità/Significato su: Rimase in orbita 15 anni razzo vettore Saturn V si spense, lasciando Apollo 15 nell'orbita di parcheggio pianificata in orbita terrestre bassa dove rimasero per 2 ore e 40 minuti ...

