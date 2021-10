La definizione e la soluzione di: Il platino... in due lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PT

Curiosità/Significato su: Il platino... in due lettere come standard di calibrazione per il punto di fusione dell'oro (1064,43 °C). Tipo R (platino - 13% rodio (+) / platino (-) - (IEC 60584-1:1995 parte 2) ...

