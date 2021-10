La definizione e la soluzione di: E Pari in Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LORD

Curiosità/Significato su: E Pari in Inghilterra Pari d'Inghilterra è un titolo nobiliare conferito nel Regno d'Inghilterra e cioè fino all'Atto d'Unione del 1707. Dopo quell'anno i titoli di pari d'Inghilterra ...

