La definizione e la soluzione di: Un gruppo di frammenti celesti come le Perseidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : SCIAME METEORICO

Curiosità/Significato su: Un gruppo di frammenti celesti come le Perseidi nella notte di San Lorenzo, ovvero le Perseidi. Al giorno d'oggi, specialmente nei Paesi industrializzati o in via di forte sviluppo, questo stretto contatto ...

