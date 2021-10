La definizione e la soluzione di: Grossi depositi per cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SILOS

Curiosità/Significato su: Grossi depositi per cereali favorisce lo sviluppo di piante annuali con grossi semi e fusto non legnoso come le diverse specie di cereali e anche di legumi selvatici. Si trovavano ...

Un frutto con grossi semi; Ha grossi palchi; Frutti dai noccioli grossi e lisci; Candele con grossi stoppini; Assalti a depositi di viveri; E' costituito da depositi glaciali; Depositi per granaglie; Santebarbare, depositi di armi; Immagazzinamento di foraggi e cereali; Ci sono quelle energetiche e quelle ai cereali; Luogo deputato alla conservazione dei cereali; Antiche misure per cereali;