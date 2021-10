La definizione e la soluzione di: Gabbione per galline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STIA

Curiosità/Significato su: Gabbione per galline passo, vennero eseguiti due interventi: La costruzione di un alto muro di gabbioni di sassi e rete metallica posta a chiusura del passo stesso, con un passaggio ...

Altre definizioni con gabbione; galline; Gabbione per volatili; Ne fanno parte anche oche e galline; Un posto per galline; Il cortile con oche e galline; Fa strage di galline; Ultime Definizioni