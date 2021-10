La definizione e la soluzione di: Si coltivano anche in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORTI

Curiosità/Significato su: Si coltivano anche in citta spesso condotto la stampa a definire Bologna come "la città del cibo" Nel bolognese si coltivano la Patata di Bologna D.O.P. e l'Asparago verde di Altedo ...

