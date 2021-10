La definizione e la soluzione di: Città iraniana nota per i tappeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TABRIZ

Curiosità/Significato su: Citta iraniana nota per i tappeti impegnati nell'industria dei tappeti iraniana, rendendola una delle più grandi imprese del paese. Negli ultimi tempi i tappeti iraniani sono stati oggetto di ...

