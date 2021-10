La definizione e la soluzione di: Lo è il campo pronto per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARATO

Curiosità/Significato su: Lo e il campo pronto per la semina di Sicurezza” per la protezione di Banca d'Italia e ministero del tesoro, e nel 1974 il Reparto Scorta Valori. Con il 1º corso di “Pronto Impiego”, che ...

Il campo di gioco in cui nessuna delle squadre è di casa; Il campo d'azione di Tim e Vodafone; Trovò scampo sull'Arca; Un letto da campo; Ciò che è pronto a porter; Lo è il viso pronto per la rasatura; Chi ci va è pronto alla disfatta; Formato farmaceutico di pronto uso fra; Si tracciano con l'aratro per la semina; Precede la semina; Sparpagliato, disseminato; Ricoperti, disseminati;